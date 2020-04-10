"الذئاب" يستعدون للعودة للتدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ألمح باولو فونسيكا مدرب الفريق الأول للكرة بنادي روما الإيطالي، إلى أن "الذئاب" جاهزون للعودة إلى التدريب قبل استئناف محتمل لموسم الدوري الإيطالي.، وقال فونسيكا لموقع "ماركا": "بدأت أفكر في المنافسة مرة أخرى، ويستغرق منا ثلاثة إلى أربعة أسابيع من التدريب لكي نصل إلى المستوى المطلوب للعودة إلى المباريات".

وأضاف: "عادت فرق في الدوري الألماني إلى التدريب لكن بقيود، ونحن فكرنا أيضاً في ذلك، لكن لا يمكننا التفكير في العمل مع جميع لاعبي الفريق في الوقت الحالي".

وأكمل: "يجب أن ننشئ مجموعات من ستة أو سبعة لاعبين كحد أقصى، وعلينا أن نعمل بطريقة متداخلة، وبعيدين عن بعضنا البعض، وهو أمر ليس سهلاً".

الجدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يستضيف روما نظيره إشبيلية في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ولكن مع وصول فيروس كورونا إلى ذروته في إيطاليا، فإن الأسئلة حول متى يمكن استئناف كرة القدم؟