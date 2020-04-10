أساطير الملاكمة تعود إلى حلبات العالم الافتراضي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقع الملاكم الأمريكي السابق، فلويد مايويذر، على صفقة للعودة إلى حلبة الملاكمة، ولكن من خلال العالم الافتراضي، بعد أن وافق على طرح نسخة رقمية مع عظماء الملاكمة الآخرين.

ويسمح المشروع المشترك بتنظيم بعض المعارك الكبرى الافتراضية، والتي لم ولن تحدث أبداً على حلبات الملاكمة، على أن يتم الإعلان عن اتفاقيات مماثلة مع عظماء الملاكمة الآخرين في الأسابيع المقبلة.

وأشار موقع "ديلي سبورت"، إلى أن المعجبين يأملون أن يتمكنوا من رؤية مباريات ملاكمة خيالية لا يمكن أن تحدث أبداً، وتجمع مثلاً محمد علي، أسطورة الملاكمة الراحل، ضد المعتزل مايك تايسون، أو مايويذر ضد الأساطير من فئة شوغار راي ليونارد أو روبرتو دوران.