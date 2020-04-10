الاتحاد الآسيوي يتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين لمواجهة آثار كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع رابطة اللاعبين المحترفين، على التعاون من أجل التقليل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على كرة القدم في القارة.

وفي المباحثات التي جرت هذا الأسبوع، عمل كلا الطرفين على إيجاد سبل لحماية الصحة العامة في قارة آسيا، وكيفية إعادة جدولة المباريات في المنطقة، وتشجيع الشركاء على المستوى الاجتماعي والوطني للعمل من أجل الوصول إلى اتفاق مشترك.

واتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين على أهمية مواصلة المجتمعات الالتزام بتعليمات الحكومات ومسؤولي الصحة العامة من أجل إيقاف انتشار فايروس كورونا.

كما اتفق الطرفين على أن اللاعبين والأندية وروابط الدوري يجب أن يتعاونوا بطريقة منظمة وبشكل ملح خلال هذا الوباء، وسيعمل كلا الطرفين على تشكيل مجموعة عمل من أطراف اللعبة للاجتماع بشكل منتظم.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "كرة القدم سيكون لها دور محوري عندما يعود العالم إلى الحياة الطبيعية، ولكن أولويتنا يجب أن تكون ضمان صحة وسلامة كل أطراف اللعبة، بما في ذلك اللاعبين والحكام والمسؤولين والحكام".

وأضاف: "نحن سعداء بمشاركة أكثر من 100 لاعب من كافة أرجاء قارة آسيا، في حملة كسرسلسلةالمرض، والتي تروج لرسالة منظمة الصحة العالمية للنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل عند الضرورة، حيث أن هذه الحملة نموذج رائع حول قدرتنا على العمل بشكل جماعي من أجل مصلحة اللعبة وأطراف اللعبة في مثل هذه الظروف الصعبة".

في المقابل، شدد يوناس باير-هوفمان أمين عام رابطة اللاعبين المحترفين، على أن الرابطة تركز على ضمان صحة وسلامة الجميع، بما في ذلك أعضاء الرابطة، وهي في ذات الوقت ملتزمة بمساعدة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبطولات الدوري المحلية لتبقى تستقطب الاهتمام عند استئناف بطولات كرة القدم الاحترافية.

وأردف بالقول: "نحن سعداء ونشعر بالثقة أنه خلال هذه الظروف المتقلبة بالنسبة لقارة آسيا وباقي العالم، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيعمل مع الرابطة وآلاف اللاعبين الذين نمثلهم".

وقال تاكويا يامازاكي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا: "نحن جميعاً تأثرنا بهذا الوباء، والآن أكثر من أي وقت مضى حان الوقت كي نتوحد من أجل المحافظة على مصالحنا المشتركة، ولا يمكن أن نحل أي قضية من القضايا التي نناقشها بشكل عادل ومرضٍ دون التشاور والتعاون المستمرين".

ويشار إلى أن رابطة اللاعبين المحترفين عبر فرعها الخاص بمنطقة آسيا وأوقيانوسيا يمثلون اللاعبين المحترفين في كل من أستراليا والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزلندا وقطر وكوريا الجنوبية.