ميلان يخشى تأثر دوناروما بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في صيف الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن مفاوضات تجديد العقد بين ميلان ودوناروما متوقفة تماما في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن ميلان يدرك أنه قد يواجه خياراً وحيداً بضرورة بيع دوناروما في الصيف المقبل، قبل أن يرحل مجانا في صيف 2021.

وأوضحت أن ميلان يخشى تراجع سعر دوناروما إلى 25 أو 30 مليون يورو فقط، بسبب الأزمة المالية الحالية في الكرة العالمية، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن جيانلويجي دوناروما يحظى باهتمام من قبل أندية يوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان.