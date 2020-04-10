قائد بورنموث يكشف عن سرية التبرعات لـ "وحدة اللاعبين"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف سايمون فرانسيس قائد فريق بورنموث، عن تفاصيل جديدة عن مبادرة لاعبي الدوري الممتاز الإنجليزي، والتي تدعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنها لم تكن رد فعل لتصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، والتي تحدث فيها عن أجورهم.

وقال فرانسيس (35 سنة)، أن قائد ليفربول، جوردان هندرسون، عرض الفكرة على زملائه من قادة فرق الدوري الممتاز، وأن التبرعات للمبادرة ستكون مجهولة، وتعتمد على اللاعبين الذين يشعرون بالارتياح للتبرع.

وأضاف فرانسيس لقناة "بي بي سي الرياضية": "إنها قوة الجميع، وتم إنشاء المبادرة تحت مسمى "وحدة اللاعبين"، من أجل مساعدة أولئك الذين يقاتلون من أجلنا على خط مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح أن قادة الفرق، تناقشوا حول كيفية تنفيذ المبادرة من خلال تطبيقي الواتس آب وزووم: "أخذ جوردان زمام المبادرة لتقديم الفكرة لبقية اللاعبين، ولم نأخذ وقت للموافقة، لأنه يظهر الكثير من الدعم داخل مجتمع كرة القدم لإظهار أننا واحد، ونحن لا نعرف متى سيبدأ ذلك، لذا في هذه الأثناء، هناك فرصة كبيرة للاعبين لإظهار مدى أهمية القضية القريبة من الكثير من قلوب اللاعبين".

وأضاف: "ينظم كل ناد تبرعاته الخاصة، والتي سيتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم الإعلان عن مستوى المساهمات، وهو ما يريح اللاعبين بالتبرع، مع الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من اللاعبين المحترفين في إنجلترا، ولديهم عائلة في الخارج، وقد يختارون التبرع لبلادهم وعائلاتهم، وهو أمر مفهوم وجيد للغاية".

وأكمل: "من المقرر أن تجري المحادثات مع كل ناد، بعدما أنشأ جوردان الصندوق، ومن ثم نأمل أن يتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد، والمهم أن تكون التبرعات مجهولة المصدر، لأن الأمر لا يتعلق بمن الذي قدم المزيد، ونحن لا نتنافس مع أفضل الفرق، بل عن المساعدة أولاً وقبل كل شيء، لسنا بحاجة إلى الخروج في الصحافة للحديث عمن تبرع أكثر؟"

والجدير بالذكر، أنه قام أكثر من 150 لاعباً بنشر بياناً مشتركاً على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، يؤكدون فيه أنهم يتعاونون في مبادرة طوعية ومنفصلة عن أي محادثة أخرى في الدوري والنادي، لجمع تبرعات وتوجيهها إلى دعم الكوادر العاملة على الخط الأمامي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.