انفانتينو: صحة البشر أهم من المسابقات الكروية

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ان الأولوية الأن في العالم لصحة البشر، من أجل الحفاظ عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال لا توجد مسابقة ولا بطولة في العالم اهم من صحة وحياة الانسان.

مؤكد أن "فيفا" ينتظر تقارير من الجهات المسؤولة عن الصحة من أجل تحديد ستقبل البطولات، وقال نحن الان فننتظر ولم نجازف باي قرار يعرض صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير للخطر.

جاء ذلك خلال رسالة "فيديو" وجها رئيس الاتحاد الدولي للاتحادات القارية والأهلية تلقي اتحاد الكرة الامارات نسخة منها، وقال جياني انفانتينو علينا ان نضع أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، من اجل رسم خطوات المستقبل، حيث ان الصحة أولوية اولي، والثانية استغلال الوقت في أمور تساهم في تطور كرة القدم، والثالثة المشاركة في تبادل الأفكار للمستقبل.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم خلال رسالته ان "فيفا" سيبدأ في صرف الدفعة الثانية من الدعم المالي للاتحادات لمسعدتهم في هذا الظروف الاستثنائي، كما نقوم بمساعدة الاتحادات في حماية منتخبها الأول الذي يعتبر واجهة الدولة، كما نساعد الاتحادات في ان تكون عقود لاعبيهم مرنه في هذا الظرف الاستثنائي حتى تستطيع الاسرة الكروية في العالم عبود تلك الازمة.