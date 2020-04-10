يوفنتوس ينوي مطاردة هالاند مجدداً

المصدر: البيان الالكتروني

يخطط نادي يوفنتوس لمطاردة جديدة للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إيرلينج هالاند أثبت أنه مهاجم الحاضر والمستقبل، بسبب امتلاكه قدرات استثنائية.

وأشار إلى أن يوفنتوس حاول ضم هالاند في 2018، بعدما تقدم فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للسيدة العجوز بعرض قيمته 5 ملايين يورو لنادي مولده، وأوضح أن هالاند فضل الانتقال إلى سالزبورج، كي يكون بطلًا ويحصل على فرصة حقيقية في المشاركة.

وقال الموقع الإيطالي إن يوفنتوس كان من المهتمين بضم هالاند في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن اللاعب النرويجي فضل التوقيع مع دورتموند.

وذكر كالتشيو ميركاتو أن هالاند لا يزال على رادار يوفنتوس بعد محاولتين فاشلتين، لكن النادي الإيطالي لن يتحرك لضمه في الصيف المقبل، إنما سيكون عرض السيدة العجوز للاعب النرويجي بعد عام أو عامين من الآن.