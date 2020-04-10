إجازة اجبارية لموظفي الاتحاد الدولي للتنس

المصدر: متابعة-طلحة عبدالله

أعلن الاتحاد الدولي للتنس من مقره في لندن عن منح نصف عدد العاملين إجازة اجبارية، ووضعهم تحت خطة الحكومة البريطانية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة كورونا المستجد، وبموجب الخطة بإمكان العاملون البريطانيون الذين يمنحون اجازات من قبل مؤسساتهم الحصول على 80% من أجورهم.

وأكد في بيان أنه بدأ تطبيق إجراءات عدة لحماية الوظائف والمؤسسة الرياضية لمدى طويل، مشيرا إلى أن نحو 900 بطولة للتنس تأجلت في جميع المستويات.

ونقلت وسائل اعلام عن الأمريكي ديفيد هاجرتي، رئيس الاتحاد الدولي للتنس، إنه وافق على خفض راتبه طواعية بما نسبته 30% حتى نهاية العام، لافتا إلى أن الظروف الحالية تمثل تحديا كبيرا للمؤسسة الرياضية، وقال: حاليا نتخذ إجراءات صعبة على المدى القصير بهدف ضمان نمو رياضتنا واستدامتها بمساعدة الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 210 اتحاد.