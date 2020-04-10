برشلونة يسعى لتنشيط الهجوم بضم نيمار ولاوتارو

المصدر: متابعة – محمد فضل

ذكرت صحيفة "ماركا " المدريدية أن برشلونة في حاجة ماسة للتعاقد مع الثنائي الأرجنتيني لاوتارو والبرازيلي نيمار وذلك من أجل وضع حلاً للتراجع الكبير الذي حدث في الخط الأمامي لهجوم برشلونة خلال الموسم الحالي.

وعددت الصحيفة المشاكل التي ظهرت في المقدمة الهجومية والتي اولاها بالتأكيد اختيار مركز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الحالي في الملعب إلى جانب غضب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من مجلس الإدارة الحالي والسبب الثالث هو إصابة كل من لويس سواريز.

فضلاً عن الغيابات المتكررة للفرنسي عثمان ديمبلي الذي لم يفيد البارسا منذ قدومه بصفقة قياسية من بروسيا دورتموند الألماني، كما أن مسلسل عودة نيمار المستمر منذ التحاقه بباريس سان جيرمان يعتبر من بين أسباب التراجع خصوصاً وانه ربما خلق نوعاً من عدم الاستقرار في الخط الهجومي.

وجاء التعاقد مع الاسباني برايثوايت في خانة ديمبلي المصاب لكن اللاعب القادم من ليغانيس لم يحقق الإضافة المطلوبة في هجوم البارسا على الرغم من التحاقه بالفريق قبل إيقاف الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى تطرقت صحيفة "اسبورت الكتالونية" لآخر تطورات المشهد في سوق إنتقالات الصيف المقبل في كامب نو وذكرت الصحيفة ان ديمبيلي على جدول أعمال إنتر ويوفنتوس كما أن برشلونة يريد عقد صفقة تبادلية مع مان سيتي تفضي الى رحيل الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو مُقابل انضمام كانسيلو لصفوف البلوغرانا.

وفيما يتعلق بالبرازيلي كونتينهو المعار حالياً الى بايرميونخ فأنه مطلوب في تشيلسي ايضاً على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى دفع راتبه بالكامل وحال نجح اللاعب سيحاول تحويل الصفقة إلى دائم لكن برشلونة يرفض مبدأ الإعارة ويرغب في بيعه مقابل 75 مليون يورو.