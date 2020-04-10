زلزال يضرب كتالونيا.. استقالة جماعية من مجلس إدارة برشلونة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت صحيفة " لافانغوارديا" الإسبانية عن استقالة جماعية لـ 6 مديرين من مجلس إدارة برشلونة مساء أمس.

وقالت الصحيفة أن رئيس النادي دعا 4 مديرين لترك وظائفهم قبل أن يلتحق بهما مديران اثنان آخران وأنهم جميعا قدموا استقالة مشتركة ثم قاموا بنشر رسالة وداع إلى جماهير النادي أكدوا فيها أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، وأنهم وصلوا إلى طريق مسدود وعدم القدرة على تجسيد معايير وطريقة إدارة النادي في مواجهة تحديات المستقبل المهمة، وخاصة سيناريو ما بعد الوباء الجديد كورونا.

وأضافوا في رسالتهم إلى الجماهير: "آخر خدمة نقدمها لنادينا، نطالب بأنه بمجرد أن تسمح الظروف، الدعوة إلى انتخابات جديدة حتى تتمكن إدارة النادي من مواجهة التحديات في المستقبل القريب بأفضل طريقة ممكنة.