مصادر مقربة من ميسي تنفي دفعه كفالة رونالدينيو

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت مصادر صحفية بريطانية أن يكون ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، قد تدخل لإنقاذ زميله السابق رونالدينيو، ودفع كفالة له مقدارها 1.6 مليون دولار.

وكان اللاعب البرازيلي رونالدينيو (39 عاماً) قد تم احتجازه من قبل السلطات في باراغواي بعد دخوله البلاد بجواز سفر مزور، برفقة شقيقه.

ويقبع رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا في زنزانة للشرطة في باراغواي منذ الجمعة، بعد اتهامهما بدخول البلاد بجواز سفر مزور.

ويصرُّ محامو رونالدينيو على أن القضاة الذين أمروا باحتجاز الأخوين "تجاوزوا وظائفهم"، ما يجعل سجنهما غير قانوني، حسبما أوردت "فرانس برس".

وقال المدعي العام فيديريكو دلفينو إن 16 شخصاً متورطون حتى الآن في فضيحة جوازات السفر المزورة.

وقال رونالدينيو في التحقيقات إنه أخذ جوازي السفر من أشخاص دعَوه لحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية.

ورفضت المحكمة الثلاثاء طلباً من محامي رونالدينيو للإفراج المشروط عنه بكفالة، وقررت إبقاءه في الحبس الاحتياطي.