صندوق خيري يوحّد نجوم «البريميرليغ» في مواجهة الوباء

المصدر: لندن - د ب أ

اتفق لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» على إنشاء صندوق خيري لمساعدة الهيئة الصحية الوطنية في إنجلترا في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وقام عدد كبير من اللاعبين بإطلاق صندوق مساهمة لإيصال الأموال «لأكثر الأماكن احتياجاً»، وذلك وفقاً لبيان صدر من عدد من اللاعبين وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشارك اللاعبون ومنهم هاري كين، قائد توتنهام والمنتخب الإنجليزي، وجوردان هندرسون، قائد ليفربول، وفيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي وهكتور بيليرين، لاعب أرسنال، وماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، مع الجمعيات الخيرية التابعة للهيئة الصحية الوطنية، ولقيت المبادرة ترحيباً كبيراً من وزير الصحة البريطاني مات هانكوك.

وقال العديد من اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يمكننا التأكيد أنه بعد محادثات مكثفة بين عدد كبير من اللاعبين من كل أندية الدوري الممتاز، قمنا بإنشاء مبادرتنا الجماعية للاعبين».

وذكر البيان: «عقدنا عدة محادثات لإنشاء الصندوق من أجل منح الأموال سريعاً للخط الأمامي ودعمه بعدة طرق».