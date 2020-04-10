10 %.. تخفيض رواتب لاعبي «الملكي»

المصدر: مدريد - أ ف ب

انضم ريال مدريد إلى أندية الدوري الإسباني لكرة القدم التي اتخذت خطوة تخفيض رواتب لاعبيها بسبب التداعيات المالية لتفشي فيروس «كورونا»، وتم التوصل إلى اتفاق بين النادي ولاعبيه في فريقي القدم والسلة لخفض رواتبهم بنسبة 10 % على الأقل. وجاء في بيان النادي الملكي: «اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة توصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم نظراً للظروف الحالية». وتابع البيان: «هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون يسهم في تفادي اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين الآخرين، كما يسهم في المحافظة على الأهداف الاقتصادية للنادي».