ميسي يرد على شائعات مفاوضته مع الإنتر

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اعتبر النجم الأرجنتيني ونادي برشلونة ليونيل ميسي أن الأخبار التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام بخصوص نيته الانتقال من النادي الكاتلوني إلى إنتر ميلان الإيطالي هي زائفة .

ونشر النجم الأرجنتيني على خاصية القصة بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) صورة لحساب شبكة "TNT"الأرجنتينية التي أكدت خبر المفاوضات، معلقاً: "أخبار زائفة".

وكانت شبكة "TNT"الأرجنتينية أكدت أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يطمح لاستغلال الخلاف الدائر بين ميسي وبرشلونة والتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن المفاوضات بدأت بين الطرفين بالفعل، حيث يعمل النادي الإيطالي على هذه الصفقة، التي تعد بمثابة الحلم الذي يراود الجميع بمجلس الإدارة.