الريال يحلم باستجلاب ثلاث صفقات مدوية بالميركاتو الصيفي

المصدر: متابعة – محمد فضل

قالت صحيفة "ماركا " إن الهولندي مينو رايولا وكيل أعمال عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين، يخطط لانتقال أكثر من لاعب بارز إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد إلى أن إدارة النادي الملكي بقيادة الإسباني فلورنتينو بيريز أبدت رغبتها الكبيرة في انتقال كل من الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينغ هالاند لاعب وهداف بروسيا دورتموند والإسباني بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والهولندي دي ليخت مدافع يوفنتوس.

واللاعبون الثلاثة يتبعون لوكالة رايولا، والذي سبق ووعد بنقل لاعب كبير لصفوف النادي الملكي، لكن العدد والطموحات زادت حالياً في ظل حلم جماهير "البرنابيو " برؤية لاعبين جدد يرتدون شعار الريال، كما تعهد وكيل الأعمال الهولندي لبيريز وفقاً "لماركا" بتأمين مغادرة الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رورديغيز لأرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو مقابل إبرام صفقات كبرى لريال مدريد في وقت لم يتكيف فيه الهولندي دي ليخت مع يوفنتوس حالياً، كما أن طريقة أداء هالاند تتناسب مع خطط المدرب زين الدين زيدان الراغب في استجلاب مواطنه بول بوغبا الذي ينتهي عقده في عام 2021، لكن دخول يوفنتوس على الخط ربما يضع بعض العراقيل أمام انتقال بوغبا إلى صفوف النادي الملكي.

واختتمت "الماركا" الخبر بطرح سؤال حول إمكانية ارتداء اللاعبين الثلاثة لشعار الميرنغي في الموسم المقبل، أم أن هناك أموراً أخرى ستعتري إحدى الصفقات المدوية؟