رونالدو ينتقل للحياة في منزل مستأجر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تغيير مكان إقامته أثناء فترة توقف النشاط الكروي في العالم حالياً بسبب فيروس كورونا، واختار البقاء في منزل مستأجر مقابل 3500 جنيه إسترليني في الأسبوع، في قرية صيد هادئة في ماديرا البرتغالية.

وجاء قرار مهاجم يوفنتوس بمغادرة منزله المكون من سبعة طوابق، والبالغة قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني، والانتقال إلى المكان الذي نشأ فيه، وهو يبحث من خلاله عن مزيد من الخصوصية له وشريكته جورجينا رودريغيز، وبقية أفراد عائلته، حسب ما أشار موقع "ميل".

واستأجر رونالدو فيلا فاخرة في الجزيرة، ونشر مؤخراً مقطع فيديو لمحيطه الجديد، والمنزل مكون من 5 غرف نوم، ومطبخين، وصالة رياضية خاصة، ومسبح للتدريب، وغرفة ألعاب للأطفال الأربعة، وحديقة كبيرة، حيث يمكن لرونالدو الاستمرار في الحفاظ على لياقته.

وكشف الموقع، أن رونالدو حريص جداً على الحفاظ على نظام لياقته لدرجة أنه أجرى تدريباً منفصلاً في ملعب ماديرا، بعدما تم افتتاح الاستاد خصيصا له من قبل رئيس نادي المدينة، روي ألفيس.