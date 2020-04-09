صورة تروي قصة اللقاء الأول بين بيليه ومارادونا منذ 41 عاماً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اليوم 9 أبريل 2020، الذكرى السنوية 41، للقاء أسطورتي الكرة العالمية، بيليه ومارادونا، وتم حفظ ذاكرة هذا اللقاء بصورة تاريخية التقطت عام 1979، وكان وراءها قصة خاصة، إذ حقق بها مارادونا حلمه بلقاء نجم الكرة البرازيلي على مر العصور.

يسرد موقع "تي واي سي سبورت"، قصة هذا اللقاء، بالإشارة في البداية إلى أن مارادونا كان يعيش قصة تألق مع نادي أرجنتينوس جونيورز، وفي الوقت نفسه، يعيش حالة من الإحباط، بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده المتوجة بأولى ألقابها في بطولة كأس العالم بالأرجنتين عام 1978، بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي، ولم يكن يعرف أيضاً أنه بعد أشهر، سيلعب تحت قيادة المدرب نفسه، ويحقق لقب كأس العالم للناشئين في اليابان عام 1979.

وفي ذلك الحين، لم يكن هناك سوى أسطورة واحدة في عالم كرة القدم، وهو البرازيلي بيليه، والمولود في البرازيل في 23 أكتوبر 1940، وقاد منتخب البرازيل للحصول على ثلاث كؤوس عالم في السويد 1958، وتشيلي 1962، والبرازيل 1970، وكان مارادونا مهووساً بلقاء بيليه، وكانت هناك مباراة للمنتخب الأرجنتيني في أوروغواي خلال يناير 1979، وكانت اللحظة التي بدأ فيها حلم الأسطورة الأرجنتيني في أن يصبح حقيقة.

وفي يوم راحة منحه طاقم التدريب، قررت عائلة مارادونا مع صديقهم ومدير أعماله، خورخي شيسترزبيلر، أخذ استراحة على الشاطئ، وكان هناك وفد من مجلة "لا جرافيكيو" ينتظر التقاط صورة لمارادونا، لوضعها على غلاف المجلة، وكشف الأسطورة الأرجنتينية للصحفي غييرمو بلانكو، عن رغبته في مقابلة النجم البرازيلي، لتبدأ ترتيبات اللقاء الأول بين النجمين.

ولم يكن الأمر سهلاً، لصعوبة توفيق موعد بين الأسطورتين للقاء، وبعد عدة تأجيلات طوال ثلاثة أشهر، خاض مارادونا مباراة قوية يوم 8 أبريل، وفي اليوم التالي كان الموعد المقرر مع بيليه، ووقتها نصح مارادونا، بالاهتمام بالجانب البدني والصحي، ووقع بيليه قميصاً وأهداه إلى مارادونا، وأرسل معه أيضاً هدايا لوالديه واخواته.

وتحدث مارادونا عن هذا اللقاء عقب العودة إلى بلاده، قائلاً: "كنت أعرف أنه كان هناك أسطورة رائعة في كرة القدم، والآن أعرف أيضاً أنه شخص رائع، وهذا سر نجومية بيليه، لقد حققت حلمي الأول، وهو واحد من بين العديد من الأحلام".