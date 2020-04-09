لاباديا يخلف كلينسمان في قيادة هرتا برلين

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

أكد نادي هرتا برلين الألماني وصوله لاتفاق مع الألماني برنو لاباديا للإشراف على تدريب الفريق بعد استقالة يورغن كلينسمان، في فبراير لعدم دعم إدارة النادي له.

وأوضحت تقارير صحافية ألمانية أن لاباديا (52 عاماً) سيوقع عقداً مع النادي لمدة عامين وسيقود الحصة التدريبية الأولى للفريق بعد استئناف الأندية الألمانية للتدريبات التي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام عن مايكل بريتس، المدير الرياضي، قوله إن لاباديا قادر على تحقيق الاستقرار الفني للفريق من واقع خبرته الطويلة لاعباً ومدرباً.

فيما أكد المدرب لاباديا أنه سيشرف على فريق له طموح وخطط واضحة للمستقبل، وعلينا أن نستعد بصورة أفضل، وينتظرنا عمل كثير.

ويعتبر لاباديا، الذي سبق له قيادة فريقي فولفسبورغ، وهامبورغ، المدرب الرابع الذي يتولى قيادة الجهاز الفني للفريق المهدد بالهبوط بالموسم الحالي بعد كل من الكرواتي كوفيتس، وألكسندر نوري الذي قاد الفريق مؤقتا بعد رحيل كلينسمان، ويتوجب على لاباديا إنقاذ هرتا برلين من الهبوط للدرجة الثانية، كونه يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب العام لفرق الدوري قبل تسع جولات من نهاية المسابقة.