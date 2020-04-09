ليفربول يشارك مشجعيه فيديو طريفا للاعبيه في الحجر المنزلي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه في تويتر، مقطع فيديو من حصة تدريبية للاعبيه عن بعد، وهم يؤدون بعض الحركات خلال وجودهم في منازلهم بسبب العزل الصحي الذي فرض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واشتمل التسجيل المصور الذي نشر على صفحة النادي الرسمية في "تويتر" على مواقف طريفة تبادلها اللاعبون عن بعد، وأرفق نادي ليفربول الفيديو بتغريدة قال فيها: "هذا الفيديو من أجل رسم الابتسامة على وجهك. في أوقات كهذه من المهم المحافظة على النشاط والتواصل مع العائلة والأصدقاء".

وظهر اللاعبون في الفيديو وهم يتدربون، حيث كان معظمهم ممددين على الأرض وتعلوا وجوههم الابتسامة، واحتفل لاعبو نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيوم ميلاد اللاعب الناشئ هارفي إيلوت الذي أتم عامه السابع عشر.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الجديد بإرباك كبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وتم تأجيل الدوري للمرة الثانية، فيما حذرت تقارير من تعرض الأندية لخسائر كبيرة في حال إلغاء الموسم الكروي.

وذكرت تقارير رياضية أن ليفربول سيكون الخاسر الأكبر من عوائد البث التلفزيوني، في حال إلغاء الموسم، حيث تقدر خسارته من هذا البند حوالي 68 مليون دولار أميركي.