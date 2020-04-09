زيدان يكتسح غريزمان في اختيار أفضل تشكيلة لفرنسا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اختار المشاركون في التصويت لاختيار أفضل تشكيلة لمنتخب فرنسا من بين نجوم مونديالي 1998 و2018 عبر استطلاع راي أطلقته صحيفة "ليكيب" وهو عبارة عن تصويت بين لاعبين اثنين في كل مركز.

6 لاعبين من منتخب 1998 الذي فاز بكاس العالم في المباراة النهائية على حساب البرازيل بنتيجة 3-0 ، يتقدمهم زين الدين زيدان الذي اكتسح غريزمان بـ95% مقابل 5%، وحاز زيدان على أعلى نسبة تصويت من بين كل اللاعبين.

وتم اختيار إلى جانبه من نجوم 1998 كل من حارس المرمى فابيان بارتيز الذي تفوق بدوره على هوغو لوريس بـ 80% مقابل 20%، وليليان تورام بنسبة 93% على حساب بافارد (7%)، ومارسيل ديسايي (85%) أمام صامويل أومتيتي(15%) وليزارازو (59%) أمام هرنانديز (41%) وديشامب (52%) على حساب كانتي (48%).

فيما ضمت التشكيلة 5 لاعبين من منتخب 2018 الذي توج بلقب كأس العالم على حساب كرواتيا 4-2، يتقدمهم بوغبا الذي اكتسح كارمبو بـ90% مقابل 10%، وكيليان مبابي الذي تفوق على يوري دجوركاييف 87% مقابل 13%، وفاران الذي حصل على ثان أعلى نسبة تصويت بعد زيدان بـ 94% مقابل 6% فقط لفرانك لوبوف.

وتغلب بليز ماتويدي نجم يوفنتوس الحالي على ايمانويل بوتي 56% مقابل 44%، وتفوق المهاجم اوليفيه جيرو بـ84% على ستيفان غيفارش(16%).