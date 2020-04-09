نادال يعرض قميصه في المزاد لمحاربة كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يواصل نجم التنس الاسباني رافائيل نادال مساهماته في الأعمال الخيرية لمحاربة تفشي فيروس كورونا في بلاده، حيث عرض أحد قمصانه التي ارتداها أثناء فوزه بلقب بطولة رولان غاروس 2019 في مزاد سيتم تنظيمه من طرف الاتحاد الاسباني لكرة السلة.

وقال نادال:" لا أعرف إذا كان هذا القميص الذي أنهيت به المباراة أم لا؟ ولكنه أحد القمصان الخمسة التي ارتديتها في نهائي البطولة عندما تفوقت على دومينيك ثيم، إنه قميص يعني لي الكثير، آمل أن تقدروا ذلك وأن تكون المزادات مرتفعة قدر الإمكان لجمع أكثر ما يمكن من المال لجميع الذين يعانون والذين يحتاجون إلى دعمنا."

وكان نادال أطلق نهاية الشهر الماضي حملة يدعو فيها الرياضيين في بلاده للمساهمة في جمع 11 مليون يورو ما لمواجهة وباء فيروس كورونا في أسبانيا.

ويعرف نجم التنس الإسباني بكثرة مساهماته في الأعمال الخيرية، حيث تبرع بمبلغ مليون يورو لضحايا الفيضانات في مسقط رأسه مايوركا في ديسمبر 2018، كما فتح أبواب أكاديميته لإيواء من شردتهم الفيضانات.