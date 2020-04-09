يوفنتوس يطرح أكثر من لاعب على يونايتد لإعادة بوغبا

المصدر: متابعة – محمد فضل

كشفت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية تفاصيل رغبة وجدية يوفنتوس في التعاقد مع دونا روما حارس مرمى ميلان الإيطالي والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الى رحيل أي من الثنائي رامزي أو زميله رابيو لاعبا اليوفي عقب نهاية الموسم الجاري الى ملعب الاولترافورد بمانشستر يونايتد سيكون مرتبطاً بتعاقد النادي رسمياً مع نجمه السابق بول بوجبا الذي تنتظره جماهير السيدة العجوز ليكون بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو ايقونة وهداف يوفنتوس ، وهو ما اشارت اليه الصحف الإنجليزية التي أكدت رغبة يونايتد بضم احد اللاعبين في مبادلة مع بوجبا ، وفي منحى اخر فأن يوفنتوس يرغب ايضاً في إبرام صفقة تبادلية مع ميلان، للتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما المطلوب في اكثر من ناد حيث عرضت إدارة اليوفي اللاعب بيرنارديسكي على ميلان مقابل انتقال حارس مرمى منتخب إيطاليا الى قلعة تورينو معقل نادي السيدة العجوزة .

وفي أروقة الانتر يبدو بأن كل المؤشرات تؤكد إقتراب رحيل دييجو جودين عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وعانى اللاعب من أجل التكيف تكتيكياً مع خطط المدرب أنطونيو كونتي ، فضلاً عن عدم نجاح جودين في تجربة اللعب ضمن خط دفاع ثلاثي في وقت أمضى معظم حياته الكروية في خط دفاع مكون من 4 لاعبين كما ان إدارة إنتر تريد توفير راتب اللاعب الذي يحصل على 20 مليون يورو قيمة رواتبه حتى 2022 مما يتيح هذا الراتب الفرصة بضم الألباني ماراش كومبولا مدافع هيلاس فيرونا المرغوب بشده في نادي انترميلان .

