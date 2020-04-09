150 لاعباً يجمعون الأموال لمواجهة كورونا في إنجلترا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أطلق لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مبادرة جماعية أطق عليها "اتحاد اللاعبين"، للمساعدة في جمع الأموال لدعم الخدمة الصحية بإنجلترا، وتوزيعها حيث تشتد الحاجة إليها، وأشاروا إلى أن الهدف منها الآن، من أجل مساعدة أولئك الذين يقاتلون على خط المواجهة مع فيروس كورونا.

وتم الكشف عن المبادرة، من خلال بيان تم نشره بمشاركة أكثر من 150 من أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا خلاله حسب ما نقل موقع "بي بي سي سبورت"، إنهم يتعاونون معاً لإنشاء مبادرة طوعية منفصلة عن أي محادثة أخرى في الدوري أو النادي، والقصد منها محاولة المساعدة، مثل العديد من الآخرين في إنجلترا، لإحداث فرق حقيقي.

ولم يتم الإعلان عن مستوى المساهمات، لكن اللاعبين قالوا إن المبادرة ستساعد في منح الأموال بسرعة لخط المواجهة مع الفيروس، ورحب وزير الصحة الإنجليزي، مات هانكوك، بالمبادرة، ووصفه بـ "القرار الهام"، بعدما قال في وقت سابق، أن على اللاعبين، الحصول على رواتبهم، ولعب دورهم فقط.

وغرد لينيكر، قائد منتخب إنجلترا السابق، ومقدم برنامج "مباراة اليوم": "أنا "فخور بلاعبينا، وهم يقومون بواجبهم، وكنت واثقا من أنهم سيفعلون، ودعونا نأمل أن يفعل الآخرون الذين هم في وضع يسمح لهم بتقديم المساعدة مثلهم".

وقال مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا، ماركوس راشفورد لموقع "بي تي سبورت"، إنه كان من الصعب الوصول إلى هذه المرحلة، وأنه حاول شخصياً المساعدة، ولكنه لم يتوصل للمساعدة بأفضل طريقة ممكنة، وكان يجب دراسة المبادرة بشكل جيد قبل الإعلان عنها، لأننا نرغب في وضع الأموال في المكان المناسب.

الجدير بالذكر، أن أندية في الدوري الإنجليزي قالت في السابق، إنها ستطلب من اللاعبين الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 30٪ لحماية الوظائف، ورد اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، بأن مثل هذا التخفيض يمكن أن يضر بعائد ضرائب الدولة، وأن اللاعبين يدركون مسؤولياتهم الاجتماعية.