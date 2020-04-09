القضاء الصيني ينصف أسطورة السلة جوردان بعد 8 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حكمت المحكمة العليا في الصين، لصالح أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، بعد نزاع طويل بشأن العلامات التجارية، منهية معركة قانونية استمرت 8 سنوات، مع شركة ملابس رياضية صينية، استخدمت اسمه بشكل غير قانوني.

ويحظر الحكم القضائي التاريخي، شركة صينية مقرها فوجيان من استخدام الترجمة الصينية لاسم جوردان، لاعب شيكاغو بولز السابق، والفائز بلقب الدوري الاميركي للمحترفين ستة مرات، للاستفادة من شعبيته الكبيرة في الصين.

وجاء القرار حسب ما أشار موقع "ند تي في سبورت"، ليلغي حكمين سابقين لصالح الشركة الصينية، ولكنه لن يمنع الشركة في الوقت نفسه، من الاستمرار في استخدامها لشعار اللاعب الذي تستخدمه شركة رياضية أخرى خارج الصين، إلا أنه يحيل الأمر إلى إعادة للمحاكمة.