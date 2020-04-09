انتقال الفرنسي مبابي لريال مدريد مُهدد بالفشل

المصدر: متابعة – محمد فضل

ذكرت وسائل اعلام فرنسية بأن صفقة انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل، مهدده بالفشل وربما تواجهها عدة عقبات، وأشار موقع "لي تن سبورت" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يخطط لتمديد عقد مبابي، الذي ينتهي في صيف 2022، حتى عام 2025.

ولم يكتف النادي الفرنسي بذلك، بل يخطط إلى مضاعفة الراتب الذي يتقاضاه مبابي حاليا، في محاولة لسد الطريق أمام أي ناد يرغب في ضمه مستقبلا، وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومعروف بأن راتب اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا الأخير يبلغ راتب مبابي السنوي مع سان جيرمان حاليا حوالي 20 مليون يورو.

وإذا ما ضاعف النادي راتبه للإبقاء عليه في صفوفه فسيكون انتقاله على ما يبدو أمراً صعباً، وأكد باريس سان جيرمان رغبته الاحتفاظ بالمهاجم مبابي (21 عاما) في ظل سعي أندية عدة، من بينها ريال مدريد، إلى ضم اللاعب الذي أظهر تميزاً لافتاً في وقت قياسي مع النادي.

وربما يمهد بقاء مبابي المحتمل في سان جيرمان الطريق للبرازيلي نيمار داسيلفا المطلوب بشده في برشلونة في ظل التنازلات التي قدمها النادي الباريسي بشأن التفكير في عودة اللاعب الى ملعب "كامب نو" بالتقسيط، خصوصاً وأن الازمة الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا " كبدت الأندية خسائر فادحة ولذلك تتوقع الصحف الفرنسية مرونة في انتقال نيمار الى ناديه السابق برشلونة .