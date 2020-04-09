فورمولا 1 تقترح سباقات بدون جمهور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تدرس فورمولا 1، عقد سباقات مغلقة بدون متفرجين في البطولات الأوروبية، بمجرد أن يستأنف الموسم، بعد توقفه حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا، بداية من إلغاء البطولة الافتتاحية الأسترالية في 15 مارس الماضي، وصولاً إلى سباق فرنسا في 28 يونيو المقبل حتى الآن.

وقال روس براون المدير التنفيذي لسباق الفورمولا 1، لتلفزيون "سكاي فودكاست"، أن الموسم الذي يتراوح بين 8 إلى 19 سباقاً، مازال ممكناً إكماله، وأوضح: "في الوقت الحالي نحن ننظر إلى الخدمات اللوجستية لسباق مغلق، وكيف ننقل الناس إلى هناك، ونحميهم، ونجعله آمنا، ومن الذي نسمح بدخوله إلى الحلبة".

وكان من المقرر، أن تقام جائزة البحرين الكبرى الشهر الماضي بدون متفرجين، قبل أن يتم تأجيلها، ثم تقدمت الفورمولا 1، بتمديد استراحة أغسطس في الفترة من مارس حتى مايو، لإخلاء الصيف الأوروبي، من أجل تقويم تمت إعادة جدولته، ويمكن من خلاله إجراء سباقات في عطلات نهاية الأسبوع المتتالية وحتى العام الجديد.

وقال براون: "السلامة والسفر، قضيتان كبيرتان، والبداية الأوروبية يمكن أن مغلقة للغاية، ونتأكد من اختبار الجميع وتطهيرهم، بحيث لا يوجد خطر على أي شخص، وتقام السباقات بدون متفرجين، وهذا ليس رائعاً، ولكني أعتقد أنه لا يزال أفضل من عدم السباق على الإطلاق".

وأضاف: "يمكننا أن ننظم 8 سباقات ابتداءً من أكتوبر المقبل، ويمتد الموسم إلى يناير 2021، وإذا بدأنا في بداية يوليو القادم، فيمكننا تنظيم 19 سباقاً، مع ضغط بعض السباقات لتقام في يومين".