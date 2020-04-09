كونمبول يقترح صندوق عالمي لدعم الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طلب أليغاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونمبول)، من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، إجراء مناقشات حول إنشاء صندوق عالمي لمساعدة أندية كرة القدم، لمواجهة الآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا.

وعقد دومينغيز مؤتمر بالفيديو مع فريق عمل من اتحاد أمريكا الجنوبية، لإيجاد حلول مناسبة متاحة لتنفيذها على الفور دون مزيد من التأخير، وعرضها على الفيفا، حسب ما أشار موقع "ذا تايم".

وقال دومينغيز: "استئناف كرة القدم حول العالم، سيعتمد على وصول الدعم في الوقت المناسب، واحتياجات أندية أمريكا الجنوبية، تنمو يوماً بعد يوم".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قد قرر توفير دعم قيمته 69 مليون يورو، للأندية التي خسرت إيرادات من تعليق المنافسات القارية الرئيسية للأندية في بطولتي كأس ليبرتادوريس وكوبا سوداميركانا.