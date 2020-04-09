8 أندية إنجليزية مهددة بعقوبة خصم النقاط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتهدد 8 أندية إنجليزية، ببدء الموسم المقبل، بخصومات من نقاط رصيدها، في ظل الخلاف الحالي حول كيفية تأثير أزمة فيروس كورونا على اللوائح المالية من قبل مسؤولي الكرة بإنجلترا.

ومن المقرر حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، أن تنتهي فترة إعداد التقارير الحالية لقواعد الربح والاستدامة للمستوى الثاني في 30 يونيو المقبل، ويتعين على الأندية إظهار أنها لم تخسر أكثر من 39 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية أو تواجه عقوبات منها خصم عدد من النقاط من الرصيد في بداية الموسم المقبل.

والمشكلة التي ستواجه 8 أندية إنجليزية، أن ستخالف تلك اللائحة، بعدما أفشل تفشي فيروس كورونا، وإيقاف المسابقات العالمية، خطتها لتجاوز تلك المشكلة، ببيع عقود عدد من لاعبيها خلال فترة الانتقالات الصيفية في بداية يونيو المقبل.

ولكن مع إيقاف المسابقات، وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأخيرة بخصوص عقود اللاعبين، لم يعد معروفاً موعد فترة القيد الصيفي، إلى جانب التوقعات بانخفاض القيمة التسويقية للاعبين، ولذا بدأت تلك الأندية في الاتحاد معاً، والاستعداد لخوض معركة قانونية مع الاتحاد الإنجليزي، إذا لم يستجب الاتحاد لمطلبها بتخفيف اللوائح بهذا الشأن.