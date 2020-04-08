تخفيض رواتب لاعبي الريال ينقذ 450 موظفاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد فيه الاتفاق مع فريق كرة القدم وكرة السلة والعمال والفنيين على تخفيض الرواتب بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20%، حسب الظروف التي قد تؤثر على إنهاء هذا الموسم.

وشدد البيان على أن ريال مدريد وشركاءه ومشجعيه يرغبون في تقديم كل دعمهم وتضامنهم لأولئك الذين عانوا من العواقب المباشرة لهذا المرض، والذي قد يصيب الجميع، وخاصة أولئك الذين فقدوا أحد أفراد العائلة أو شخصاً عزيزاً عليهم.

وأكد النادي أمنيته في الشفاء العاجل لجميع المرضى، وشكره لجميع أولئك الذين يلعبون دوراً أساسياً ومثالياً وداعماً في المعركة ضد فيروس كورونا، وكل دعمه وقوته مع الاقتناع بأننا بتوحد الجميع، سيتم التغلب على المرحلة الصعبة.

فيما عقب موقع "إيه بي سي" على بيان الريال، موضحاً أن مسؤولين في الريال أكدوا أن الاتفاق الذي تم بين اللاعبين والفنيين والموظفين لتخفيض الرواتب لم يشمل تخفيض راتب أي موظف داخل النادي.

كما أكدت "القناة السادسة" الإسبانية أن 450 شخصاً من موظفي النادي لن يتأثروا بهذه التخفيضات، بعدما أنقذهم تخفيض رواتب اللاعبين من مشكلة تخفيض أجورهم.