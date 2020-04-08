شالكه يطالب بدعمه مالياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالب نادي شالكه جماهيره من أصحاب التذاكر الموسمية، بالتنازل عن حقهم في استرداد جانب من قيمة تذاكرهم، بسبب التوقف الحالي للدوري الألماني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك لمساعدة النادي المحاصر مالياً.

وقال شالكه اليوم، حسب ما أشار موقع "تو سبورت"، إنه في وضع مالي يهدد وجود النادي، بعد توقف الدوري منذ منتصف مارس الماضي، وعدم توقع استئنافه قبل مايو المقبل، ولذا طلب من مشجعيه المشاركة الإيجابية في دعم النادي.

وأشاد النادي الألماني بالخطوات الإيجابية من قِبل بعض المشجعين، الذين عرضوا التنازل عن استرداد جزء من قيمة تذاكرهم التي قاموا بشرائها بالفعل، وأكد أن تلك الخطوة ستسهم في استقرار سيولة النادي، وتأمين بقاء وضعه المالي مستقراً.

وأشار النادي إلى أنه سيهدي قميصاً يحمل شعار شالكه خصيصاً لكل حامل تذكرة موسمية لا يطلب استرداد أمواله، وذلك في ظل عدم وضوح رؤية إمكانية العودة إلى المباريات قريباً.