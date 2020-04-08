لاعبو سويسرا يتنازلون عن جانب من مستحقاتهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنازل لاعبو ومدربو منتخب سويسرا لكرة القدم عن الكثير من مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم الدولية، برفضهم تلقي أكثر من مليون فرنك سويسري (1.03 مليون دولار)، من المدفوعات المستحقة لهم من اتحاد كرة القدم في بلادهم عن عام 2020.

وشكر رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلان، اللاعبين، قائلاً: "إنها بادرة رائعة من اللاعبين"، فيما قال ستيفان ليشتشتاينر، قائد المنتخب السويسري: "أردنا أن نكون قدوة ونظهر التضامن".

والجدير بالذكر أن بلان تعافى مؤخراً من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتائجه إيجابية قبل ثلاثة أسابيع.