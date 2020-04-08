أندية الدوري الفرنسي توافق على خفض الرواتب

المصدر: متابعة – محمد فضل

وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسية في كرة القدم على القرار الصعب القاضي بخفض "مؤقت" للرواتب من أجل الحفاظ على ميزانية الأندية في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال فيليب بيات رئيس نقابة اللاعبين في تصريح لوكالة فرانس برس: "صادقنا على التوصية"، مضيفاً: "الفكرة هي أن يقوم اللاعبون بتأجيل استلام جزء من رواتبهم في أبريل للسماح للأندية للخروج من الأزمة".

ودعا إلى "جهد مؤقت" في مواجهة "الوضع الصحي المأساوي" بسبب جائحة فيروس كورونا، وأوضح بيات أنه بعد اجتماع مع وزارة الاقتصاد تم التوصل لتسوية مع ممثلي الأندية واللاعبين، وإلى "توصية" مشتركة يقبل فيها اللاعبون بتخفيض مؤقت للرواتب، التي سيستلمونها لحظة دفع حقوق النقل التلفزيوني، المجمدة حالياً من قبل الناقلين.