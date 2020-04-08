بعد إصابته بكورونا.. وفاة العداء الإيطالي السابق سابيا

توفي العداء الإيطالي السابق دوناتو سابيا الذي شارك في الألعاب الأولمبية مرتين وتوج بطلا لأوروبا داخل قاعة، عن 56 عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى.
وفارق سابيا، الفائز عام 1984 بلقب سباق 800 م في بطولة أوروبا داخل قاعة وأنهى المسافة ذاتها في المركزين الخامس والسابع خلال أولمبيادي لوس أنجليس 1984 وسيول 1988 تواليا، الحياة بعد أيام معدودة على رحيل والده لإصابته بفيروس "كوفيد-19" أيضا. وأدخل سابيا الى العناية المركزة لعدة أيام في مسقط رأسه بوتينتسا، في منطقة بازيليكاتا الجنوبية.
وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى ألفيو جومي تعليقا على وفاة سابيا بعد أيام قليلة على رحيل والده، إنها "مأساة داخل مأساة. كان دوناتو شخصا لا يسعك سوى أن تحبه". وشغل سابيا منصب رئيس اللجنة الإقليمية للاتحاد الإيطالي لألعاب القوى في بازيليكاتا.
وتوفي حتى الآن أكثر من 17 ألف شخص في إيطاليا نتيجة فيروس "كوفيد-19"، لكن وفاة سابيا كانت الخامسة عشر فقط في بازيليكاتا بحسب الأرقام الرسمية.