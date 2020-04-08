مدرب ايفرتون يسعد مشجع بتلفزيون بعد سرقته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اشترى الأسطورة دنكان فيرغسون المدرب المساعد لإيفرتون الإنجليزي، تلفزيوناً جديداً أهداه إلى حامل تذكرة موسمية للفريق من المسنين، بعد تعرضه للسرقة أثناء الحجر الصحي في منزله، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعشق جمهور ايفرتون، فيرغسون، والذي يشغل منصب مساعد المدير الفني لإيفرتون، بعد توليه المسؤولية بشكل مؤقت في وقت سابق من الموسم الحالي، وزاد تصرفه الأخير من شعبيته بين جماهير الفريق.

وأشار موقع صحيفة "الديلي ميل"، أن منزل جورج كاربيري، تعرض للسرقة الأسبوع الماضي، والذي يحمل تذكرة موسمية لمباريات إيفرتون على ملعبه، منذ أن كان طفلاً، وكتب على تويتر: "عالق في المنزل بدون تلفزيون".

وفوجئ المشجع، باتصال تليفوني من فيرغسون، يخبره فيه بأنه أشترى له تليفزيون جديد من ماله الخاص، وأشاد لوثر بليسيت نجم الكرة الإنجليزية السابق، بالتصرف الذي قام به فيرغسون.