ليدز يونايتد يخسر 21.4 مليون جنيه إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن ليدز يونايتد، عن خسارة قدرها 21.4 مليون جنيه إسترليني في ميزانية السنة المالية المنتهية، والتي تغطي الحسابات لموسم 2018-1919، بعدما غاب الفريق بفارق ضئيل، عن الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار موقع "بي بي سي"، إلى أن ليدز حقق خسارة تشغيلية تزيد عن 36 مليون جنيه استرليني، على الرغم من أن مبيعات اللاعبين جلبت أكثر من 15 مليون جنيه.

وارتفعت قيمة التداول من 40.7 مليون إلى 48.9 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالعام المالي السابق، بينما ارتفع إجمالي فاتورة الأجور في النادي من 31.3 مليون إلى 46.1 مليون جنيه إسترليني.

وأظهرت مجموعة حسابات ليدز السابقة أيضاً لموسم 2017-2018، خسارة سنوية قدرها 4.3 مليون جنيه إسترليني، وتم الكشف في الوثائق المقدمة في الحسابات الأخيرة، أن ليدز قد يضطر إلى دفع مكافآت تبلغ حوالي 20 مليون جنيه إسترليني للاعبين وموظفي الإدارة، إذا تمت ترقيتهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حال استكماله.

وكان ليدز، قد احتل المركز الثالث في البطولة الموسم الماضي، ثم خسر نصف النهائي في مباراة الإياب أمام مارسيلو بيلسا مرة أخرى للترقية للموسم الحالي، ويتصدر الفريق حالياً جدول الترتيب، مع بقاء 9 مباريات متبقية للعب عندما توقفت المسابقة بسبب فيروس كورونا.