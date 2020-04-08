رئيس بايرن ميونيخ: توماس مولر يعد رمزا للنادي

المصدر: د ب ا

أثنى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم على ارتباط توماس مولر بالفريق، وذلك بعد أن مدد اللاعب عقده مع النادي لمدة عامين أخرين ينتهيان في 2023

وقال هاينر "65 عاما:"توماس مولر يعد رمزا لبايرن ميونيخ... قضى مع الفريق كل مسيرته الكروية وتألق مجددا في الأشهر الماضية تحت قيادة هانزي فليك المدير الفني للفريق والذي كان قد مدد قبل أيام مع الفريق، حتى عام 2023

كما أعلن أمس عن تمديد عقد مولر حتى عام 2023 أيضا، حيث يستعد بايرن ميونيخ للمنافسات المقبلة خلال فترة توقف البطولات الحالية بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعترف هاينر بأن الإيقاف الذي فرضه الوباء العالمي يشكل "تحدياً مالياً هائلاً" للبوندسليغا والأندية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تضامن وأن تقدم الأندية الأقوى ، الدعم للأندية الأضعف" وكانت أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج وباير ليفركوزن، المنافسة في دوري أبطال أوروبا، قد أعلنت في وقت سابق رصد 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) لدعم أندية أخرى في البوندسليغا وفي دوري الدرجة الثانية، في ظل هذه الأزمة.

