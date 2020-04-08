أندية الليغا تلجأ للفنادق بعد انتهاء الحجر المنزلي

المصدر: متابعة – محمد فضل

أوصت رابطة الدوري الاسباني " الليغا " بضرورة ايجار فندق لكل نادي بعد انتهاء فترة العزل الصحي وذلك بحيث يكون كل نادي في فندق معزول ومؤمن من الاختلاط كي لا يكون هناك خطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار صحيفة " اسبورت " الكاتلونية الى أن برشلونة بدأ البحث عن الفندق المناسب الذي يلبي متطلبات رابطة الليغا، وذكرت الصحيفة بأن توقف البطولات احترازاً ربما يعطي الفرصة لمدرب برشلونة كيكي سيتين لتحليل الفريق بصورة أكبر وان هذا التوقف يبدو مفيداً للمدرب من ناحية أخرى بعد حصول سيتين على وقت أكبر لدراسة لاعبيه خصوصاً وانه لم يمضي وقتا أطول منذ توليه المهمة خلفاً للمدرب المقال ارنستو فالفيردي كما أن سيتين سيستفيد أيضاً من عودة الثنائي المصاب لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، وعلى الرغم من التباعد بين سيتين ومساعديه إلا أن التقنيات الحالية (الفيديو) يسهل التواصل بينه وبين مساعديه واللاعبين .

من ناحية أخرى زادت صحيفة الموندو ديبورتيفو من حيرة إدارة برشلونة التي تسعى للتعاقد مع البرازيل نيمار نجم منتخب السامبا، وكشفت الصحيفة عن اجمالي رواتب لاعبي الفريق الاول للبارسا التي وصلت إلى (245) مليون يورو صافي سنوياً وهو ثاني أغلى مجموع رواتب في العالم ، وبالنظر إلى أن عدد اللاعبين هو 19 لاعبا فإن متوسط الراتب لكل لاعب هو (12.89) مليون يورو ومع وصول محتمل لنيمار سيرتفع هذا المبلغ لأنه سيصبح الثاني بعد ميسي الأعلى أجراً في الفريق .