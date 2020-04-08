شكوك حول استمرار زيدان مع ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

تحوم الشكوك حول استمرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل على حد قول صحيفة ماركا الإسبانية.

الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أفادت مساء الثلاثاء بأن زيدان قد يرحل عن ريال مدريد و أن منصبه لم يعد مُؤمَناً في اللوس بلانكوس في الفترة المقبلة.

و أشارت ماركا إلى أن زيدان حصل على فرصة جيدة في مدريد لكي يلملم أوراقه المبعثرة حيث جاءت فترة التوقف بسبب فيروس كورونا في وقت مثالي قبل أن يجد الميرينجي نفسه في وضعية غير مريحة.

و يعيش زيدان وضعية معقدة في ريال مدريد مع تزايد الشكوك حول استمراره و لا يوجد شيء يستطيع فعله بشأن هذا الأمر الآن، و حال لم يستكمل الموسم فإن هناك علامات استفهام كبيرة ستحيط بشأن استمراره مع الفريق و لم يُعرف بعد إن كان سيرحل أم سيبقى.

و فاز الميرينجي فقط في مباراة واحدة في آخر 5 مباريات قبل توقف النشاط الكروي، و كانت أمام الغريم التقليدي برشلونة، و خسر الفريق من بيتيس و ليفانتي و تعادل في ميدانه مع سيلتا فيجو ، بجانب الخسارة في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لهدف.