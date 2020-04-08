إدخال أسطورة كرة القدم الإنجليزية غريفز المستشفى

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم أن مهاجمه جيمي غريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنجليزي، أدخل المستشفى.

وأوضح النادي اللندني في بيان له "هدافنا القياسي جيمي غريفز يعالج حاليًا في المستشفى. نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب" دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف توتنهام "يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".

وسجل غريفز (80 عاما) الذي يعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.

وساهم غريفز في تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.

وقاد غريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وبقي غريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.