"مرسيدس فورمولا 1" تصمم جهاز تنفس لإنقاذ مرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني



أدى تفشي فيروس كورونا الجديد إلى إلغاء الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية، وكانت سباقات "الفورمولا ون" من أوائل ضحايا تفشي الفيروس حيث ألغيت العديد من السباقات.

ويبدو أن فريق مرسيدس، حامل لقب الصانعين والسائقين في بطولة العالم لسباقات الفورمولا ون، تمكن من الفوز بسباق جديد خارج حلبات السباق، إثر قرار المشاركة في تطوير أجهزة تنفس لمساعدة مرضى فيروس كورونا الجديد.

وقرر فريق مرسيدس الالتحاق بحملة "بروجيكت بيتلاين" من خلال تطوير جهاز تنفس في مشروع مشترك مع "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، وتمت الموافقة على مواصفاته من قبل "الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأعلن فريق مرسيدس أنه تمكن من وضع تصاميم جهاز تنفس جديد وقام بتطويرها، وأنها تحت تصرف هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية، من أجل مساعدة المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا للشركة، يساعد ما يعرف بـ"جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر" أو "سي بي أي بي" المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس، والمصابين بعدوى في الرئة والذين لم تعد أقنعة الأكسجين كافية لهم، حيث يمنحهم الجهاز إمكانية عدم وضع المرضى في وحدات العناية المركزة.

وبالفعل، طلبت الحكومة البريطانية 10 آلاف من هذه الأجهزة التي يتم إنتاجها بواسطة 40 آلة، وبمعدل 1000 جهاز يوميا، في المركز الفني لمرسيدس في بريكسورث، بوسط إنجلترا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

يشار إلى أن مقر مرسيدس فورمولا ون، في بريكسوورث، يعد الخلية التي صنعت المحركات التي قادت الفريق لاحتكار لقبي الصانعين والسائقين من 2014 حتى 2019.