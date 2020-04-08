تايسون: عرضت 10 آلاف دولار لقتال غوريلا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف "الدبابة البشرية" مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في الملاكمة، انه عرض ذات مرة على حارس حديقة حيوان، 10 آلاف دولار، للسماح له بمحاربة غوريلا فضية الظهر، إلا أن الحارس رفض عرضه.

وقص التفاصيل لموقع "توك سبورت"، موضحاً أنه استأجر ذات مرة، حديقة حيوانات بأكملها فقط له وزوجته في ذلك الوقت، روبن جيفنز، وقال: "عندما وصلنا إلى قفص الغوريلا فضية الظهر، كانت هناك غوريلا كبيرة، وتتنمر على باقي فصيلتها، وعرضت على الحارس مبلغ 10 آلاف دولار لفتح القفص لمقاتلة هذه الغوريلا، ولكنه رفض".

وتحدث تايسون، عن علاقته القوية مع الحيوانات المفترسة، قائلاً: "احتفظت في وقت سابق بثلاثة نمور بيضاء في منزلي لأكثر من 10 سنوات في تسعينات القرن الماضي، وقمت بشراء اثنين منهم في البداية من أحد أصدقائي في السجن، والذين تعودت شراء سيارات غريبة منهم، وفي نهاية المطاف، قمت بالتبرع بها إلى حديقة الحيوان بعد 14 عاماً".

ورداً على سؤال عن قيام أحد نموره بالقفز فوق السياج ومهاجمة أحد جيرانه، أوضح تايسون: "ليس هذا ما حدث، بل العكس، إذ قفزت جارتي من فوق السور، وكان النمر في الحديقة وهجم على جارتي لأنه لا يعرفها، وكانت حادثة سيئة".

وأوضح: "حاولت جارتي مقاضاتي، لكن التحقيقات أكدت أنها هي من قفزت فوق السياج، ولكن عندما رأيت ما فعله النمر بيدها، وكان لدي الكثير من المال في ذلك الوقت، أعطيتها 250 ألف دولار".