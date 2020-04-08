تعرف إلى أول دولة تلغي دوري كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح دورى موريشيوس، الأول في العالم الذي يتم إلغاؤه، بسبب توقف النشاط الرياضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن اتحاد الكرة فى موريشيوس، إلغاء جميع نتائج الموسم الحالي، في جميع البطولات المحلية، على أن يبدأ الموسم الجديد، مع عودة النشاط الرياضى.

وكانت اتحادا بلجيكا والسلفادور، قد قاما بتتويج متصدري الدوريي المحليين في الدولتين، بلقبي البطولتين، وهو القرار الذى أثار الجدل خاصة في أوروبا، بسبب تتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي، يهدد الأندية البلجيكية بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية، في الموسم المقبل.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.