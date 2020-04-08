بالفيديو.. رسالة "الديكة" المساندة لـ "الجيش الأبيض"

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه أبطال العالم؛ لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم، رسالة سند وتعاضد لجميع العاملين في المجال الصحي والتمريض المتواجدين في شتى المستشفيات الفرنسية والعالمية، وذلك في فيديو نشر عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وخاطب الديكة بصوت واحد العاملين في المجال الصحي: "كلنا معكم"، حيث بدأ المدرب ديديه ديشان الفيديو بقوله: عادة ما تكون انت من ورائنا لتشجيعنا"، أعقبه حارس الديكة بالقول: أنتم من كنتم تغنون وتحفزوننا أثاء مبارياتنا"، ليضيف لاعب آخر" اليوم انت من تخوضون هذه المعركة ونحن المشجعون"، ليضيف آخر" كلنا وراءكم".

أما نجم الديكة الصاعد كيليان مبابيفقال: "نحن نغني ونحييكم"، وتابع بول بوغبا: "ستفوزون، ونحن واثقون من ذلك" في إشارة إلى التغلب على فيروس كورونا، بينما يخلص أوليفييه جيرو إلى القول، مخاطبا أعضاء أعضاء "الجيش الأبيض" في العالم: "ستحققون انتصارًا ضد هذا الفيروس".