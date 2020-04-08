"المان يونايتد" يتبرع بمواد غذائية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن التبرع بوجبات من الطعام إلى المجموعات المحلية والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع تفشي فيروس كورونا داخل مدينة مانشستر.

وأشار النادي إلى أنه تم توزيع 30 مادة غذائية داخل صناديق، على عدد من الأماكن داخل المدينة، ومنها مستشفى سالفورد الملكي، وبنك سالفورد للطعام، كما قام موظفون من النادي بتطهير أماكن لتجهيز الوجبات حتى الصيف المقبل، ونقلها عبر مجموعة عمل من السائقين المتطوعين.

وكشف النادي عن مبادرات أخرى للتصدي لفيروس كورونا، ومنها التبرع بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني لدعم 19 بنكاً غذائياً عبر مدينة مانشستر، كجزء من مبادرة مشتركة يقودها المشجعون بالاشتراك مع مانشستر سيتي، إلى جانب طهي وتوزيع 350 وجبة ساخنة على المؤسسات الخيرية المحلية.

وعادة ما يقوم نادي مانشستر يونايتد، بالتبرع بالطعام بعد كل مباراة على ملعبه، وأكد النادي تطلعه إلى إعادة تشغيل هذه الخدمة عند استئناف كرة القدم.