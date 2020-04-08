كولينا ينضم إلى «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: (دبي-البيان الرياضي)

انضم الإيطالي بييرلويجي كولينا أفضل حكم في العالم سابقاً ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل«خلك نشيط وخلك سليم».

وتحظى المبادرة بدعم عدد من كبار نجوم كرة القدم في العالم مثل الفرنسي أريك أبيدال والبرتغالي لويس فيغو، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي.