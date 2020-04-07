أتلتيكو مدريد يعيد 17 ألف يورو لجماهيره

المصدر: البيان الإلكتروني

تدخل أتلتيكو مدريد الإسباني، وأعاد 17 ألف يورو لـ290 مشجعاً للفريق لم يسافروا إلى أنفيلد، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، بعد رفض ليفربول الإنجليزي طلباً بإعادة أموالهم.

وأفاد موقع «دياريو إيه إس» أن ليفربول رفض رد أموال جماهير أتلتيكو، بعد أن رفضوا السفر إلى إنجلترا بناءً على نصيحة من الحكومة الإسبانية.

وكان مقرراً أن يحضر 3000 مشجع إسباني لقاء الإياب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في أنفيلد يوم 11 مارس الماضي، وكانت واحدة من آخر المباريات التي جرت في أوروبا قبل فترة وجيزة من الإغلاق الكامل، لكن أقلية رفضت السفر.

والجدير بالذكر أن مدير الصحة العامة بمجلس ليفربول، ماثيو أشتون، قد صرح أخيراً بأن تلك المباراة، التي كانت قد جرت أمام 54000 مشجع، ما كان ينبغي أن تحدث.