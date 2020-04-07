كولينا ينضم إلى حملة «خلك نشيط، وخلك سليم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انضم الإيطالي بييرلويجي كولينا، أفضل حكم في العالم سابقاً، ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط وخللك سليم».

وتحظى المبادرة بدعم عدد من كبار نجوم كرة القدم في العالم مثل: الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده وأندية برشلونة وموناكو وليون والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة، والبرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.