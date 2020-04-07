الاتحاد الآسيوي يستعين بتقنية الفيديو في دوري الأبطال

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها عن بعد تطبيق تقنية حكم الفيديو لأول مرة في الادوار الاقصائية لدوري أبطال آسيا.

وقال علي حمد عضو اللجنة ان التطبيق سيكون من بداية دور الـ 16 للنسخة الحالية فور استئناف المسابقة التي توقفت كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

واضاف ان الاستعانة بتقنية الفيديو تأتي من أجل توفير مزيد من العدالة خلال إدارة المباريات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد استعان بنظام تقنية حكم الفيديو المساعد بدءا من دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات، وبطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي استضافتها تايلاند في يناير الماضي.