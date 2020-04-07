توماس مولر باق مع البايرن حتى 2023

المصدر: أ ف ب

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، عن تمديد عقده مهاجمه توماس مولر (30 سنة)، لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار اللاعب مع الفريق الذي حل فيه عام 2000، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام.

وأصدر النادي الألماني بيانا جاء فيه: "يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة، وبعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023".

وأضاف: "جاء مولر من بافاريا العليا إلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة، وشق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن، وكان عنصرا دائما في الفريق المحترف منذ عام 2009".

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري، بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه: "أنا سعيد بأن توماس مولر مدد عقده لمدة عامين آخرين، وأود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيغ كوغل، على ثقتهما بنا في هذه المفاوضات العادلة".

ومن جانبه كشف مولر أن الجانبين وقعا العقد الجديد بشعور جيد، وقال: "أثق أنه بمجرد معاودتنا اللعب مرة أخرى، سنواصل نجاحنا الكبير، وهذا ما يحفزني، وبالنسبة لي، كان التمديد مع بايرن الأولوية، وشعور النادي كان متبادلاً". وأضاف: "بايرن ليس مجرد عمل قديم، إنه شغفي، وأنا سعيد لأني سأبقى هنا لمدة عامين إضافيين، وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".