بطولة ويمبلدون تكسب 114 مليون يورو بعد إلغائها

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت صحيفة " ذي تايمز" البريطانية أن بطولة ويمبلدون للتنس ستحصل على تعويضات قيمتها 114 مليون يورو، بعدما تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا، بفضل ما وصفته الصحيفة حسن تصرف المنظمين الذين قاموا بإبرام عقد تأمين ينص على تعويض هذا المبلغ في حال تم إلغاء البطولة بسبب وباء محتمل.

وقام منظمو بطولة ويمبلدون بإدراج هذا البند في عقد الـتأمين منذ 2003 على خلفية انتشار فيروس "سارس" في بعض الدول، وخوفا من تسببه حينها في إلغاء الحدث وظل هذا البند قائما في كل عقود الـتأمين التي تبرمها اللجنة المنظمة سنويا، في الوقت، الذي اعتبر فيه، منظمون آخرون لفعاليات رياضية أخرى أن ما قامت به بطولة ويمبلدون مجرد إهدار للمال.

وتم إلغاء 34 بطولة تنس حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، فيما تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة إلى شهر سبتمبر المقبل، وتهدد خسائر بـ250 مليون يورو بطولة أميركا المفتوحة المقررة أغسطس المقبل في حال تم إلغاؤها.